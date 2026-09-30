BU HAFTA A101'DE NELER VAR? TV, MOTOSİKLET VE BEYAZ EŞYADA BÜYÜK İNDİRİM (A101 1-7 EKİM)
A101'in 1-7 Ekim'de geçerli yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Teknolojiden beyaz eşyaya, ulaşımdan ev ve yaşam alanlarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesi bu hafta raflarda olacak. Temel ihtiyaçlardan konfor ürünlerine kadar birçok kategoriyi kapsayan kampanya, sınırlı stoklarla tüm A101 mağazalarında geçerli. Peki A101’e 1-7 Ekim tarihleri arasında hangi ürünler geliyor? İşte A101 1-7 Ekim Aldın Aldın kataloğu…
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VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET
Fiyat: 279.990 TL
VOLTA GPX DEMON GR250R MOTOSİKLET
Fiyat: 179,990 TL
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SEG BM 401S0 D BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 14,999 TL
SEG CMI 90101SD ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 18.999 TL
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PIERRE CARDIN ERKEK BAKIM SETİ
Fiyat: 1,199 TL
APRİLLA AFM-2893 ŞARJLI SPORCU MASAJ ALETİ
Fiyat: 499 TL
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