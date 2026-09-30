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BU HAFTA A101'DE NELER VAR? TV, MOTOSİKLET VE BEYAZ EŞYADA BÜYÜK İNDİRİM (A101 1-7 EKİM)

A101'in 1-7 Ekim'de geçerli yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Teknolojiden beyaz eşyaya, ulaşımdan ev ve yaşam alanlarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesi bu hafta raflarda olacak. Temel ihtiyaçlardan konfor ürünlerine kadar birçok kategoriyi kapsayan kampanya, sınırlı stoklarla tüm A101 mağazalarında geçerli. Peki A101’e 1-7 Ekim tarihleri arasında hangi ürünler geliyor? İşte A101 1-7 Ekim Aldın Aldın kataloğu…

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BU HAFTA A101'DE NELER VAR? TV, MOTOSİKLET VE BEYAZ EŞYADA BÜYÜK İNDİRİM (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET

Fiyat: 279.990 TL

VOLTA GPX DEMON GR250R MOTOSİKLET

Fiyat: 179,990 TL

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BU HAFTA A101'DE NELER VAR? TV, MOTOSİKLET VE BEYAZ EŞYADA BÜYÜK İNDİRİM (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 2

SEG BM 401S0 D BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

SEG CMI 90101SD ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 18.999 TL

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BU HAFTA A101'DE NELER VAR? TV, MOTOSİKLET VE BEYAZ EŞYADA BÜYÜK İNDİRİM (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 3

PIERRE CARDIN ERKEK BAKIM SETİ

Fiyat: 1,199 TL

APRİLLA AFM-2893 ŞARJLI SPORCU MASAJ ALETİ

Fiyat: 499 TL

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BU HAFTA A101'DE NELER VAR? TV, MOTOSİKLET VE BEYAZ EŞYADA BÜYÜK İNDİRİM (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 4

45665 AKIM KORUMALI MASAÜSTÜ 3’LÜ UZATMA KABLOSU

Fiyat: 429 TL

EVDEMO SELEN 3 KAPAKLI/RAFLI ÇOK AMAÇLI DOLAP

Fiyat: 2,999 TL

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