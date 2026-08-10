BU HAFTA ALIŞVERİŞİN TAM ZAMANI! BİM’DE FİYATLAR RESMEN DİBE VURDU! (BİM 11-17 AĞUSTOS)
BİM mağazalarında 11-17 Ağustos tarihleri arasında ev bütçenizi resmen rahatlatacak dev bir mutfak ve temizlik seferberliği başlıyor! Haftalık mutfak alışverişinizin vazgeçilmezi olan en temel gıda maddeleri, kahvaltılıklar ve yemeklik erzaklar şok edici fiyatlarla raflara iniyor. Evinizin hijyenini en üst seviyeye çıkaracak temizlik ürünleri, bütçe dostu deterjanlar ve kişisel bakım seçenekleri kapış kapış gidecek. Sınırlı stoklarla gelecek bu büyük mutfak ve hijyen festivalini sakın es geçmeyin, erken kalkan kazanır!
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