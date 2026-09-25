Bu iki elektrikli otomobilde fiyat düştü; Eylül ayının en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu
Türkiye’de elektrikli araç fiyatlarında Eylül 2026 güncellemeleri belli oldu. En elverişli fiyatlı modeller içerisinde iki araçta yapılan indirim dikkat çekti.
Elektrikli otomobil ekosisteminde fiyat rekabeti devam ederken, Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de satışta olan en ucuz elektrikli otomobillerin güncel liste fiyatları ortaya çıktı. Listede iki modelin ücretlerindeki düşüş öne çıkarken, en elverişli fiyatlı elektrikli otomobiller de belli oldu.
1. Citroen e-C3 | Ocak 2026 Minimum Liste Fiyatı: 1.355.000 TL | Eylül 2026 Minimum Liste Fiyatı: 1.600.000 TL
2. KİA EV 2 | Ocak 2026 Minimum Liste Fiyatı: - | Eylül 2026 Minimum Liste Fiyatı: 1.649.000 TL