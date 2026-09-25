Bu iki elektrikli otomobilde fiyat düştü; Eylül ayının en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu

Elektrikli otomobil ekosisteminde fiyat rekabeti devam ederken, Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de satışta olan en ucuz elektrikli otomobillerin güncel liste fiyatları ortaya çıktı. Listede iki modelin ücretlerindeki düşüş öne çıkarken, en elverişli fiyatlı elektrikli otomobiller de belli oldu.