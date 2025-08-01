Bu indirim kaçmaz! BİM’de 5 Ağustos Salı günü Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi fırsatı
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı gününden itibaren Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
AVOYA MEYVELİ MİNERALLİ GAZLI İÇECEK 750 ML
Fiyat: 39,50 TL
SİMBAT KAVRULMUŞ KAJU 300 G
Fiyat: 159 TL
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MOLFIX BEBEK BEZİ ULTRA FIRSAT PAKETİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 399 TL
PANTENE ŞAMPUAN 625 ML
Fiyat: 115 TL
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