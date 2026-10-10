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BU İNDİRİMLER KAÇMAZ! A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 10-16 EKİM)

A101 10-16 Ekim Haftanın Yıldızları afişi yayınlandı! Bu hafta bütçenizi korumanın tam zamanı. Başta ayçiçek yağı, pirinç, çay, toz şeker ve kahvaltılık ürünler olmak üzere temel gıdada dev indirimler başladı. Kahve severler için kahve çeşitleri ve atıştırmalıklar da cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Stoklarla sınırlı bu indirimleri kaçırmayın.

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BU İNDİRİMLER KAÇMAZ! A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 10-16 EKİM) - Sayfa 1

İÇİM TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 750 G

Fiyat: 195 TL

İÇİM/EKER YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG

Fiyat: 269 TL

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BU İNDİRİMLER KAÇMAZ! A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 10-16 EKİM) - Sayfa 2

ÇAYKUR ALTINBAŞ ÇAY 500 G

Fiyat: 215 TL

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4,5 L

Fiyat: 499 TL

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BU İNDİRİMLER KAÇMAZ! A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 10-16 EKİM) - Sayfa 3

NESCAFE GOLD KAHVE 100 G

Fiyat: 199,50 TL

NESCAFE KLASİK KAHVE 100 G

Fiyat: 149 TL

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BU İNDİRİMLER KAÇMAZ! A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 10-16 EKİM) - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

SARELLE KAKAOLU FINDIK EZMESİ 800 G

Fiyat: 229 TL

TORKU FINDIK KREMALI ÇITIR GOFRET 12X30 G

Fiyat: 99,50 TL

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