BU İNDİRİMLER KAÇMAZ! A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 10-16 EKİM)
A101 10-16 Ekim Haftanın Yıldızları afişi yayınlandı! Bu hafta bütçenizi korumanın tam zamanı. Başta ayçiçek yağı, pirinç, çay, toz şeker ve kahvaltılık ürünler olmak üzere temel gıdada dev indirimler başladı. Kahve severler için kahve çeşitleri ve atıştırmalıklar da cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Stoklarla sınırlı bu indirimleri kaçırmayın.
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İÇİM TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 750 G
Fiyat: 195 TL
İÇİM/EKER YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG
Fiyat: 269 TL
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