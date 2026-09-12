BU KATALOG TARİHE GEÇER: A101'E FORKLİFT GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL)
Esnafa, depoculara ve lojistik sektörüne müjde, A101 ticari hamlelerine bir yenisini ekledi! 17 Eylül Perşembe gününden itibaren A101'e forklift geliyor. 3 ton yük kapasiteli, 4.7 metre asansörlü Dolphin elektrikli ve dizel iş makineleri, bütçesini koruyarak işini büyütmek isteyenler için peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışta olacak.
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