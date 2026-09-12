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  4. BU KATALOG TARİHE GEÇER: A101'E FORKLİFT GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL)

BU KATALOG TARİHE GEÇER: A101'E FORKLİFT GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL)

Esnafa, depoculara ve lojistik sektörüne müjde, A101 ticari hamlelerine bir yenisini ekledi! 17 Eylül Perşembe gününden itibaren A101'e forklift geliyor. 3 ton yük kapasiteli, 4.7 metre asansörlü Dolphin elektrikli ve dizel iş makineleri, bütçesini koruyarak işini büyütmek isteyenler için peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışta olacak.

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BU KATALOG TARİHE GEÇER: A101'E FORKLİFT GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 1

HSUN RA7 GUARDIAN 550L ON-ROAD ATV

Fiyat: 449.990 TL

VOLTA EV2 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 349.990 TL

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BU KATALOG TARİHE GEÇER: A101'E FORKLİFT GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 2

DOLPHIN ELEKTRİKLİ ALP PRO FORKLIFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.399.000 TL

DOLPHIN DİZEL BORA PRO FORKLİFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.149.000 TL

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BU KATALOG TARİHE GEÇER: A101'E FORKLİFT GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 3

BORCAM ARDA TÜRKMEN 4 PARÇA MUTFAK YARDIMCILARI SETİ

Fiyat: 549 TL

PAŞABAHÇE KARAMAN KASE 6’LI

Fiyat: 139 TL

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BU KATALOG TARİHE GEÇER: A101'E FORKLİFT GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 4

HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV

Fiyat: 29,999 TL

PHILIPS 55PUS7000/62 55” 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 30.999 TL

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