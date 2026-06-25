Bu otelin pazar değeri 100 milyar doları aştı, zirveyi kaptı! İşte en değerli 20 otel

Tatil talebindeki artış ve kuvvetli finansal verimlilik, otel firmalarının piyasa değerlerine de yansımayı sürdürüyor. CompaniesMarketCap tarafından yayımlanan güncel verilere göre, dünyanın en büyük otel zincirleri arasında yaşanan rekabette önemli değişiklikler yaşanırken, bir şirket 100 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. Global anlamda hizmet veren pek çok otel markasının bulunduğu sıralama, sektörün ekonomik büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dünyanın en değerli 20 otel şirketi...