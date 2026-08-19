BU TARİHLERİ NOT EDİN: BİM’E GELECEK DEV TEMEL GIDA İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN! (BİM 25-31 AĞUSTOS)
BİM’de 25-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında adeta indirim şöleni yaşanacak! Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek içecekler, temel gıdalar ve en sevilen atıştırmalıklar dip fiyatlara iniyor. Üstelik temizlik masraflarını yarıya indirecek deterjanlar ile ebeveynlerin cebini rahatlatacak bebek bezleri de bu dev kampanyaya dahil edildi. Erken davranan kapıyor; şimdiden 25 Ağustos Salı sabahı için alarmınızı kurun ve bütçe dostu alışveriş için 25-31 Ağustos tarihlerinde yerinizi ayırtın!
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