Bu Türk şirket ilk 30'a girdi dünya piyasasını alt üst etti! İşte en değerli inşaat şirketleri

Global inşaat ekosisteminde hizmet veren firmaların piyasa değerleri, sektördeki rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor. CompaniesMarketCap verilerine göre dünyanın en değerli inşaat şirketleri arasında ABD, Çin, Avrupa ve Japonya merkezli firmalar ağırlık gösterirken, Türkiye’den bir şirket de ilk 30 içerisinde yer aldı. Piyasa değeri üzerinden hazırlanan listede zirvedeki şirketlerle Türkiye’den listeye giren firma arasındaki fark dikkat çekerken, sıralama küresel inşaat pazarındaki güç dağılımını da gözler önüne serdi. İşte dünya piyasasında öne çıkan en değerli inşaat şirketleri ve Türkiye’den listeye giren firma…