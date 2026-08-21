BU ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK: BİM’DE BÜYÜK FİYAT İNDİRİMİ BAŞLIYOR! (BİM 25-31 TEMMUZ)
BİM’in alışveriş listelerini baştan yazdıracak 25-31 Ağustos 2026 aktüel listesi nihayet netleşti! Mutfakların olmazsa olmazı temel gıdalar, serinletici içecekler ve en sevilen atıştırmalıklar bu hafta bütçe dostu fiyatlarla rafları sallamaya geliyor. Ev ekonomisine büyük nefes aldıracak dev deterjanlar, annelerin sabırsızlıkla beklediği ekonomik bebek bezleri ve güzellik trendlerini yakalayan renkli makyaj malzemeleri de büyük indirim rüzgarına dahil oluyor. Kaliteli ürünleri en cazip fırsatlarla alıp kara geçmek isteyenler için geri sayım başladı. Bu çılgın kampanyayı kaçırmayın!
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