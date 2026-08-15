BU ÜRÜNLER YOK SATACAK! BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
BİM aktüel fırsatlarında 16-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında reyonlar baştan aşağı yenileniyor! Teknolojiden küçük ev aletlerine, banyo ürünlerinden oyuncaklara kadar her şey şok fiyatlarla raflara iniyor. Cüzdanınızı rahatlatacak bu dev bütçe festivalini sakın es geçmeyin, acele eden kapar!
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