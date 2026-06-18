Bugün bu iş ilanına başvurmak için son gün! İŞKUR yaz ayı demedi, memur alımı ilanı yayınladı
İŞKUR kurum dışı kamu memur alımı için yeni ilanlar yayınladı. Devlet kadrolarında çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden paylaşılan bu ilanlara başvuru yapabilir. Son tarihi sakın kaçırmayın. İşte ilanların tüm detayları...
Devlet kadrolarında görev almayı arzulayan binlerce aday için önemli bir olanak doğdu. İŞKUR, kurum dışı kamu iş ilanları kapsamında çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Yaz dönemi olmasına rağmen yayımlanan ilanlar, devlet bünyesinde çalışma hedefi olan adayların dikkatini çekerken, başvurular için tanınan sürenin bugün sona erecek olması nedeniyle ilgililerin işlemlerini vakit kaybetmeden bitirmesi gerekiyor. Kadro gereklilikleri, başvuru kriterleri ve süreç detayları ise İŞKUR üzerinden erişime açıldı.
1. Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 18.06.2026 23:59 (Bugün sona eriyor)
2. Afyonkarahisar Akharım Belediyesi Memur ve İtfaiye Eri Alım İlanı - Son Başvuru: 18.06.2026 17:00 (Bugün sona eriyor)