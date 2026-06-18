Bugün bu iş ilanına başvurmak için son gün! İŞKUR yaz ayı demedi, memur alımı ilanı yayınladı

Devlet kadrolarında görev almayı arzulayan binlerce aday için önemli bir olanak doğdu. İŞKUR, kurum dışı kamu iş ilanları kapsamında çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Yaz dönemi olmasına rağmen yayımlanan ilanlar, devlet bünyesinde çalışma hedefi olan adayların dikkatini çekerken, başvurular için tanınan sürenin bugün sona erecek olması nedeniyle ilgililerin işlemlerini vakit kaybetmeden bitirmesi gerekiyor. Kadro gereklilikleri, başvuru kriterleri ve süreç detayları ise İŞKUR üzerinden erişime açıldı.