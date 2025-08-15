Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 15 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri
Vatandaşlar erken saatlerden itibaren “Cuma namazı saat kaçta kılınacak?” sorusu araştırmaya başladı. Binlerce kişi ikamet ettiği ilin namaz vaktine göre Cuma namazlarını kılmak için camilere gidecekler. Peki, iller için 15 Ağustos Cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı vakitleri...
15 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri
Adana: 12:48
Adıyaman: 12:36
Afyonkarahisar: 13:07
Ağrı: 12:17
Aksaray: 12:53
Amasya: 12:46
Ankara: 12:58
Antalya: 13:07
Ardahan: 12:19
Artvin: 12:22
Aydın: 13:18
Balıkesir: 13:18
Bartın: 13:00
Batman: 12:25
Bayburt: 12:29
Bilecik: 13:10
Bingöl: 12:28
Bitlis: 12:21
Bolu: 13:03
Burdur: 13:08
Bursa: 13:13
Çanakkale: 13:24
Çankırı: 12:55
Çorum: 12:50
Denizli: 13:13
Diyarbakır: 12:29
Düzce: 13:05
Edirne: 13:23
Elazığ: 12:33
Erzincan: 12:32
Erzurum: 12:24
Eskişehir: 13:08
Gaziantep: 12:40
Giresun: 12:36
Gümüşhane: 12:32
Hakkâri: 12:15
Hatay: 12:45
Iğdır: 12:13
Isparta: 13:07
İstanbul: 13:14
İzmir: 13:21
Kahramanmaraş: 12:42
Karabük: 12:59
Karaman: 12:57
Kars: 12:17
Kastamonu: 12:54
Kayseri: 12:48
Kilis: 12:41
Kırıkkale: 12:56
Kırklareli: 13:21
Kırşehir: 12:53
Kocaeli: 13:10
Konya: 13:00
Kütahya: 13:10
Malatya: 12:36
Manisa: 13:20
Mardin: 12:27
Mersin: 12:51
Muğla: 13:16
Muş: 12:24
Nevşehir: 12:51
Niğde: 12:51
Ordu: 12:38
Osmaniye: 12:45
Rize: 12:28
Sakarya: 13:08
Samsun: 12:44
Şanlıurfa: 12:34
Siirt: 12:22
Sinop: 12:49
Sivas: 12:41
Şırnak: 12:20
Tekirdağ: 13:20
Tokat: 12:43
Trabzon: 12:31
Tunceli: 12:31
Uşak: 13:12
Van: 12:16
Yalova: 13:13
Yozgat: 12:50
Zonguldak: 13:02