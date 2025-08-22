  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 22 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 22 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri

Vatandaşlar erken saatlerden itibaren “Cuma namazı saat kaçta kılınacak?” sorusu araştırmaya başladı. Binlerce kişi ikamet ettiği ilin namaz vaktine göre Cuma namazlarını kılmak için camilere gidecekler. Peki, iller için 22 Ağustos Cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 22 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri - Sayfa 1

22 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri 

Adana: 12:47 

Adıyaman: 12:35 

Afyonkarahisar: 13:06 

Ağrı: 12:16 

Aksaray: 12:52 

Amasya: 12:45 

Ankara: 12:57 

Antalya: 13:05 

Ardahan: 12:17 

 Artvin: 12:21 

Aydın: 13:17 

 Balıkesir: 13:16 

 Bartın: 12:59 

Batman: 12:24 

Bayburt: 12:27 

Bilecik: 13:08 

Bingöl: 12:26 

Bitlis: 12:20 

1 | 6
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 22 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri - Sayfa 2

Bolu: 13:02 

Burdur: 13:07 

Bursa: 13:12 

Çanakkale: 13:22 

Çankırı: 12:54 

Çorum: 12:48 

Denizli: 13:12 

Diyarbakır: 12:27 

Düzce: 13:03 

Edirne: 13:22 

Elazığ: 12:31 

Erzincan: 12:30 

Erzurum: 12:23 

Eskişehir: 13:06 

Gaziantep: 12:38 

Giresun: 12:34 

Gümüşhane: 12:30 

Hakkâri: 12:13 

Hatay: 12:43 

Iğdır: 12:12 

Isparta: 13:06 

2 | 6
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 22 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri - Sayfa 3

İstanbul: 13:12 

İzmir: 13:19 

Kahramanmaraş: 12:40 

Karabük: 12:58 

Karaman: 12:55 

Kars: 12:16 

 Kastamonu: 12:53 

Kayseri: 12:46 

Kilis: 12:40 

Kırıkkale: 12:54 

Kırklareli: 13:19 

Kırşehir: 12:51 

Kocaeli: 13:08 

Konya: 12:58 

Kütahya: 13:08 

Malatya: 12:35 

Manisa: 13:18 

Mardin: 12:25 

Mersin: 12:49 

Muğla: 13:15 

Muş: 12:22 

3 | 6
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 22 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri - Sayfa 4

Nevşehir: 12:49 

Niğde: 12:49 

Ordu: 12:36 

Osmaniye: 12:43 

Rize: 12:26 

Sakarya: 13:06 

Samsun: 12:43 

Şanlıurfa: 12:33 

Siirt: 12:20 

Sinop: 12:47 

Sivas: 12:40 

Şırnak: 12:18 

Tekirdağ: 13:18 

Tokat: 12:42 

Trabzon: 12:29 

Tunceli: 12:30 

Uşak: 13:10 

Van: 12:14 

Yalova: 13:11 

Yozgat: 12:49 

Zonguldak: 13:01 

4 | 6