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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Ocak çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 1 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Annem Ankara

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 1 Ocak 2025

06:00 Dizi    

 07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 1 Ocak 2025

07:30 Şahane Hayatım

08:00 Çalar Saat

10:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

02:15 Ruhun Duymaz

04:15 Bay Yanlış

05:30 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 1 Ocak 2025

06:45 Kızılcık Şerbeti

09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

10:15 İbo İle Güllüşah

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şendul Şaban

22:00 Çarıklı Milyoner

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Şendul Şaban

04:15 Çarıklı Milyoner

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