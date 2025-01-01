Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Ocak çarşamba TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 1 Ocak 2025
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Annem Ankara
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
TV8 yayın akışı 1 Ocak 2025
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW yayın akışı 1 Ocak 2025
07:30 Şahane Hayatım
08:00 Çalar Saat
10:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
02:15 Ruhun Duymaz
04:15 Bay Yanlış
05:30 Şahane Hayatım