Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Aralık 2024 salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Aralık salı TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 10 Aralık 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
23:15 Yerli Dizi
02:00 Zalim İstanbul
05:30 Taş Kağıt Makas
TV8 yayın akışı 10 Aralık 2024
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW yayın akışı 10 Aralık 2024
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma / Final
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce