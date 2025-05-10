Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 10 Mayıs 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 Arka Sokaklar
02:00 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 10 Mayıs 2025
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:45 Survivor Psnorama
20:00 Survivor All Star – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 10 Mayıs 2025
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
16:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kutsal Damacana 4
22:45 Maskeli Beşler Irak
01:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
03:15 Adım Farah
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret