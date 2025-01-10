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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Ocak cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 10 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Zehirli Köpek Balığı

02:00 Zehirli Köpek Balığı

03:15 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 10 Ocak 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gel Konuşalım

04:30 Oynat Bakalım

05:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

 NOW yayın akışı 10 Ocak 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Bursa Bülbülü

22:45 Hudutsuz Sevda

23:45 Orta Sayfa

01:30 Bursa Bülbülü

04:00 Bay Yanlış

05:30 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 10 Ocak 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

05:15 Deha

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