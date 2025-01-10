Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Ocak cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 10 Ocak 2025
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Zehirli Köpek Balığı
02:00 Zehirli Köpek Balığı
03:15 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 10 Ocak 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 10 Ocak 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
22:45 Hudutsuz Sevda
23:45 Orta Sayfa
01:30 Bursa Bülbülü
04:00 Bay Yanlış
05:30 Senden Daha Güzel