  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 11 Ağustos 2025 

07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Uzak Şehir 

16:30 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Turnike 

23:15 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye 

01:15 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye 

03:00 Zalim İstanbul 

05:00 Kuzey Güney 

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 11 Ağustos 2025 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni 

16:00 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Yaparsın Bilirim 

03:30 Gazete Magazin Yaz  

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 11 Ağustos 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 5

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

03:15 Her Yerde Sen

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 11 Ağustos 2025

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:30 Nasipse Olur

00:30 Kolonya Cumhuriyeti

02:30 Nasipse Olur

04:15 Kızılcık Şerbeti

4 | 7