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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Ocak cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 11 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Uzak Şehir

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Arka Sokaklar

03:00 Zalim İstanbul

05:45 Müzik Arası

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 11 Ocak 2025

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin

04:45 Oynat Bakalım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 11 Ocak 2025

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

02:30 Hudutsuz Sevda

04:45 Bay Yanlış

06:00 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 11 Ocak 2025

07:30 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:30 Kızılcık şerbeti

05:00 Cımbız Ali

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