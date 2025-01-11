Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Ocak cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 11 Ocak 2025
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Uzak Şehir
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
05:45 Müzik Arası
TV8 yayın akışı 11 Ocak 2025
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
NOW yayın akışı 11 Ocak 2025
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
02:30 Hudutsuz Sevda
04:45 Bay Yanlış
06:00 Senden Daha Güzel