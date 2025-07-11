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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Temmuz Cuma TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 11 Temmuz 2025  

07:00 Kavak Yelleri  

09:30 Yaprak Dökümü  

12:00 Kanal D Haber Gün Arası  

13:00 Magazin D Yaz 

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

16:30 Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Dünya Savaşı: Saldırı 

22:00 Dünya Savaşı: Saldırı 

23:45 Jackie Chan İz Peşinde 

01:45 Jackie Chan İz Peşinde 

03:30 Zalim İstanbul 

05:15 Poyraz Karayel  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 11 Temmuz 2025  

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık  

08:30 Oynat Bakalım  

10:00 MasterChef Türkiye  

15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 MasterChef Türkiye  

02:30 İşte Benim Stilim  

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 11 Temmuz 2025  

08:30 Çalar Saat  

10:45 Yasak Elma  

12:45 Sen Çal Kapımı  

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası  

16:30 Karagül  

 19:00 NOW Ana Haber  

20:00 Sil Baştan Kaynanam 

22:30 Çift Kişilik Oda  

01:15 Aşk Mantık İntikam  

04:00 Kefaret  

06:00 Karagül  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 11 Temmuz 2025  

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi  

09:00 Aşk Laftan Anlamaz  

12:00 Bahar  

15:00 Kızılcık Şerbeti  

18:25 Show Ana Haber  

20:00 Eyvah Eyvah 

22:15 Petrol Kralları 

00:15 Eyvah Eyvah 

02:15 Lodos Zühtü 

03:30 Kızılcık Şerbeti  

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