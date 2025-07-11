Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Temmuz Cuma TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 11 Temmuz 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dünya Savaşı: Saldırı
22:00 Dünya Savaşı: Saldırı
23:45 Jackie Chan İz Peşinde
01:45 Jackie Chan İz Peşinde
03:30 Zalim İstanbul
05:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 11 Temmuz 2025
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 11 Temmuz 2025
08:30 Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam
22:30 Çift Kişilik Oda
01:15 Aşk Mantık İntikam
04:00 Kefaret
06:00 Karagül