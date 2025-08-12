  1. Ekonomim
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Ağustos Salı TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 12 Ağustos 2025  

07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki  

09:30 Yaprak Dökümü  

12:00 Kanal D Haber Gün Arası  

13:00 Uzak Şehir  

16:00 Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Yüz Numaralı Adam 

21:45 Yüz Numaralı Adam 

23:45 Kuralsız Sokaklar 

01:00 Meteor Kıyameti 

03:00 Zalim İstanbul  

05:00 Kuzey Güney  

TV8 yayın akışı 12 Ağustos 2025  

06:00 Tuzak  

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık  

08:30 Oynat Bakalım  

09:30 Gazete Magazin Yaz  

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm  

16:00 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 Yaparsın Bilirim  

03:30 Gazete Magazin Yaz  

NOW yayın akışı 12 Ağustos 2025  

08:30 Çalar Saat  

10:00 Yasak Elma  

12:45 Sen Çal Kapımı  

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası  

16:30 Karagül  

19:00 NOW Ana Haber  

20:00 Yetenek Sizsiniz  

00:15 İlk Buluşma  

02:15 İnadına Aşk  

04:00 Son Yaz  

06:00 Karagül  

SHOW TV yayın akışı 12 Ağustos 2025      

06:00 Siyah Kalp  

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:30 Gelin Evi 

15:00 Kızılcık Şerbeti  

18:25 Show Ana Haber  

20:00 Güldür Güldür Show  

23:45 İnatçı 

01:30 Kızılcık Şerbeti  

04:00 İnatçı 

