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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Ekim cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 12 Ekim 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Güllerin Savaşı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 12 Ekim 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası

10:45 Parola Parola

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 12 Ekim 2024

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:45 Yabani

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

02:30 Kızıl Goncalar

05:15 Yasak Elma

06:15 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 12 Ekim 2024

07:30 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:30 Deha

02:15 Sandık Kokusu

04:30 Bahar

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