Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Mayıs 2025 Pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 12 Mayıs 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 12 Mayıs 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 12 Mayıs 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Yaşam Koçu
00:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:45 Adım Farah
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret