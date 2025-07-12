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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 12 Temmuz 2025  

07:00 Kavak Yelleri  

08:30 Konuştukça  

09:45 Magazin D Cumartesi  

13:00 Kara Murat: Denizler Hakimi 

14:45 Password 

16:00 Kuralsız Sokaklar  

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu  

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak  

23:30 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar 

01:30 Zalim İstanbul 

03:30 Müzik Arası  

04:30 Poyraz Karayel  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 12 Temmuz 2025  

06:30 Tuzak  

07:45 Süper 1 Takım  

08:00 Oynat Bakalım  

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm  

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 MasterChef Türkiye  

01:30 Gazete Magazin  

04:30 Gençlik Rüzgarı  

05:30 Dizi  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 12 Temmuz 2025  

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu  

10:00 Kirli Sepeti  

13:00 Yasak Elma  

16:00 Çift Kişilik Oda  

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu  

20:00 Biricik Sevgilim 

22:30 Vahşi Batı 

01:30 Aşk Mantık İntikam 

03:45 İnadına Aşk  

04:30 Kefaret  

06:00 Karagül  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 12 Temmuz 2025  

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi  

08:00 Kezban 

10:00 Cumartesi Sürprizi  

13:00 Petrol Kralları 

15:30 Kızılcık Şerbeti  

18:25 Hafta Sonu Ana Haber  

20:00 Güldür Güldür Show  

00:00 Ya Sonra 

02:00 Kezban 

03:30 Kızılcık Şerbeti  

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