  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Ağustos 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 13 Ağustos 2025

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Thor: Ragnarok

22:45 Thor: Ragnarok

01:30 Dönüştürücüler

03:45 Kuzey Güney

TV8 yayın akışı 13 Ağustos 2025

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

NOW yayın akışı 13 Ağustos 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 İlk Buluşma

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

SHOW TV yayın akışı 13 Ağustos 2025

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Küçük Esnaf

22:15 Meraklı Köfteci

23:45 Küçük Esnaf

01:45 Meraklı Köfteci

03:30 Kızılcık Şerbeti

