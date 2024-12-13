Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Aralık 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Aralık cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 13 Aralık 2024
07:00 Uzak Şehir
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
TV8 yayın akışı 13 Aralık 2024
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW yayın akışı 13 Aralık 2024
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 İnek Şaban
22:30 Gurbetçi Şaban
23:45 Orta Sayfa
01:30 Hudutsuz Sevda
04:00 Her Yerde Sen
06:15 Senden Daha Güzel