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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Şubat perşembe TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 13 Şubat 2025

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Berat Kandili Özel

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 13 Şubat 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 13 Şubat 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:45 Fatih Savaş İle Berat Kandili Özel

03:30 Adım Farah

05:15 Memet Özer İle Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 13 Şubat 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

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