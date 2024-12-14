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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Aralık cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 14 Aralık 2024

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Annem Ankara

02:45 Zalim İstanbul

04:15 Müzik Arası

05:15 Taş Kağıt Makas

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 14 Aralık 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası

10:45 Komançi İstasyonu

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 14 Aralık 2024

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şevkat Yerimdar

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:30 Her Yerde Sen

05:00 Kefaret

06:00 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 14 Aralık 2024

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Siyah Kalp

02:00 Bahar

04:15 Kızılcık Şerbeti

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