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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Ocak 2025 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Ocak 2025 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Ocak salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Ocak 2025 salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 14 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

22:30 İftarlık Gazoz

00:30 Mandıra Filozofu İstanbul

02:30 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Ocak 2025 salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 14 Ocak 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panaroma

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Ocak 2025 salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 14 Ocak 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

01:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

03:45 Bay Yanlış

05:30 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Ocak 2025 salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 14 Ocak 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

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