  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 15 Ağustos Cuma TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 15 Ağustos 2025 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Uzak Şehir 

16:00 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Durdurulamaz 

21:45 Geçmişi Olmayan Adam 

00:30 Durdurulamaz 

02:30 Zalim İstanbul 

04:30 Kuzey Güney 

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 15 Ağustos 2025 

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

09:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

13:00 Yaparsın Bilirim 

16:00 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Yaparsın Bilirim 

03:30 Gazete Magazin Yaz 

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 15 Ağustos 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:45 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

 19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Artık Oluversin Gari 

23:00 Şevkat Yerimdar 

01:00 Aşk Mantık İntikam 

03:30 Her Yerde Sen 

04:30 Son Yaz 

06:00 Karagül 

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 15 Ağustos 2025 

06:00 Siyah Kalp 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Olanlar Oldu 

22:30 Davacı 

00:00 Olanlar Oldu 

02:00 Davacı 

03:30 Kızılcık Şerbeti 

4 | 7