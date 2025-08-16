  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 16 Ağustos 2025

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kara Murat Kara: Fatih’in Fermanı

14:45 Kara Murat Kara: Fatih’in Fermanı

16:30 Kuralsız Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 41 Kere Maşallah

22:30 Katakulli: Gözükaralar

00:30 Katakulli: Gözükaralar

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 16 Ağustos 2025

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 16 Ağustos 2025

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kardeş Takımı

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 16 Ağustos 2025

06:00 Siyah Kalp

08:00 Kuma

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Keloğlan

14:15 İyi Aile Çocuğu

16:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gırgıriye

02:00 Kayıp İnci

03:00 İyi Aile Çocuğu

04:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

4 | 7