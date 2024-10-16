Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ekim 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Ekim çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 16 Ekim 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:45 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 16 Ekim 2024
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 16 Ekim 2024
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
00:00 Gizli Bahçe
04:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 16 Ekim 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
05:00 Deha