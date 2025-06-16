Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Haziran Pazartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 16 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları
01:15 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 16 Haziran 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 16 Haziran 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çift Kişilik Oda
13:45 Sen Çal Kapımı
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:30 Çift Kişilik Oda
03:00 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Karagül