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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 16 Temmuz 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Triyas Dünyası

01:00 Triyas Dünyası

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 16 Temmuz 2025

06:30 Tuzak

 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 MasterChef Türkiye

15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:30 Tuzak

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 16 Temmuz 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:00 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 16 Temmuz 2025

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:15 Şabaniye

00:00 Hükümet Kadın

01:45 Şabaniye

03:30 Kızılcık Şerbeti

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