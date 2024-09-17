Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 17 Eylül 2024 salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Eylül salı TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 17 Eylül 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı 3
22:30 Yalan
01:15 Bizi Birleştiren Hayat
02:00 Taş Kağıt Makas
04:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 17 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin Yaz
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin Yaz
NOW yayın akışı 17 Eylül 2024
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
22:30 Yabani
01:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 17 Eylül 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Siyah Kalp
02:15 Kızılcık Şerbeti