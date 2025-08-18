Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı

  1. Ekonomim
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 18 Ağustos 2025  

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki  

09:30 Yaprak Dökümü  

12:00 Kanal D Haber Gün Arası  

13:00 Uzak Şehir  

16:30 Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Turnike  

23:15 Pelesenk Ailesi 

01:15 Pelesenk Ailesi 

03:00 Poyraz Karayel 

05:00 Kuzey Güney  

TV8 yayın akışı 18 Ağustos 2025  

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık  

08:30 Oynat Bakalım  

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm  

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni  

16:00 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 Yaparsın Bilirim  

03:30 Gazete Magazin Yaz   

NOW yayın akışı 18 Ağustos 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:00 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Recep İvedik 6 

22:30 Şevkat Yerimdar 

23:30 Transfer Dosyası 

01:30 İlk Buluşma 

02:45 Her Yerde Sen 

04:00 Son Yaz 

06:00 Karagül 

SHOW TV yayın akışı 18 Ağustos 2025 

06:00 Güzel Günler 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber  

20:00 Organize İşler 

22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans 

00:15 Organize İşler 

02:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans 

03:45 Kızılcık Şerbeti 

