Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Haziran Çarşamba TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 18 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 18 Haziran 2025
06:30 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
NOW yayın akışı 18 Haziran 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:00 Çift Kişilik Oda
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
22:45 Çift Kişilik Oda
02:30 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
SHOW TV yayın akışı 18 Haziran 2025
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Çarıklı Milyoner
22:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
23:45 Çarıklı Milyoner
01:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
02:45 Kaynanalar
04:15 Kızılcık Şerbeti