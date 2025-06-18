  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Haziran Çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 18 Haziran 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Yargı

05:00 Poyraz Karayel

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 18 Haziran 2025

06:30 Tuzak

 07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:30 Tuzak

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 18 Haziran 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yetenek Sizsiniz

13:00 Çift Kişilik Oda

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

22:45 Çift Kişilik Oda

02:30 Adım Farah

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 18 Haziran 2025

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Çarıklı Milyoner

22:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

23:45 Çarıklı Milyoner

01:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

02:45 Kaynanalar

04:15 Kızılcık Şerbeti

4 | 7