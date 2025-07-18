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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Temmuz Cuma TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 18 Temmuz 2025   

07:00 Kavak Yelleri   

09:30 Yaprak Dökümü   

12:00 Kanal D Haber Gün Arası   

13:00 Magazin D Yaz  

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki  

16:30 Aşk-ı Memnu   

18:30 Kanal D Ana Haber   

20:00 Kuralsız Sokaklar 

22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı 

00:30 Ölüm Yarışçıları 

02:00 Zalim İstanbul 

04:00 Poyraz Karayel   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 18 Temmuz 2025   

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık   

08:30 Oynat Bakalım   

10:00 MasterChef Türkiye   

15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm   

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm   

00:15 MasterChef Türkiye   

02:30 İşte Benim Stilim   

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 18 Temmuz 2025   

08:30 Çalar Saat   

10:45 Yasak Elma   

12:45 Sen Çal Kapımı   

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası   

16:30 Karagül   

 19:00 NOW Ana Haber   

20:00 Yaşam Koçu 

22:00 Çift Kişilik Oda   

00:30 Aşk Mantık İntikam   

03:00 İnadına Aşk 

04:00 Kefaret 

06:00 Karagül 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 18 Temmuz 2025   

06:00 Siyah Kalp  

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:00 Bahar   

15:00 Kızılcık Şerbeti   

18:25 Show Ana Haber   

20:00 Eyvah Eyvah 2 

22:15 Ay Lav Yu 

00:15 Eyvah Eyvah 2 

01:30 Ay Lav Yu 

04:00 Kızılcık Şerbeti   

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