  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Ağustos Salı TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 19 Ağustos 2025   

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki   

09:30 Yaprak Dökümü   

12:00 Kanal D Haber Gün Arası   

13:00 Uzak Şehir   

16:00 Aşk-ı Memnu   

18:30 Kanal D Ana Haber   

20:00 Deli Deli Küpeli 

22:15 Deli Deli Küpeli 

00:15 Kuralsız Sokaklar  

02:00 Poyraz Karayel 

04:00 Kuzey Güney   

TV8 yayın akışı 19 Ağustos 2025   

06:00 Tuzak   

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık   

08:30 Oynat Bakalım   

09:30 Gazete Magazin Yaz   

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm   

16:00 MasterChef Türkiye   

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm   

00:15 Yaparsın Bilirim   

03:30 Gazete Magazin Yaz 

NOW yayın akışı 19 Ağustos 2025   

08:30 Çalar Saat   

10:00 Yasak Elma   

12:45 Sen Çal Kapımı   

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası   

16:30 Karagül   

19:00 NOW Ana Haber   

20:00 Yetenek Sizsiniz   

00:15 İlk Buluşma   

02:15 Her Yerde Sen  

04:00 Son Yaz   

06:00 Karagül   

SHOW TV yayın akışı 19 Ağustos 2025       

06:00 Güzel Günler 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk   

12:30 Gelin Evi  

15:00 Kızılcık Şerbeti   

18:25 Show Ana Haber   

20:00 Güldür Güldür Show   

23:45 Yıldızlar Da Kayar 

01:45 Kızılcık Şerbeti   

04:00 Yıldızlar Da Kayar 

