Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Aralık 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Aralık perşembe TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 19 Aralık 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
TV8 yayın akışı 19 Aralık 2024
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 19 Aralık 2024
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
05:00 Kefaret
06:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar