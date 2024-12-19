  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Aralık 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Aralık 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Aralık perşembe TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Aralık 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 19 Aralık 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yerli Dizi

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Aralık 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 19 Aralık 2024

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Aralık 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 19 Aralık 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

05:00 Kefaret

06:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Aralık 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 19 Aralık 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Deha

4 | 7