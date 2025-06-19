Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Haziran Perşembe TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 19 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Yerli Dizi / Sinema
00:30 Sinema
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 19 Haziran 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
NOW yayın akışı 19 Haziran 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:15 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:00 Yetenek Sizsiniz
04:00 Kefaret
06:00 Karagül