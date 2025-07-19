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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 19 Temmuz 2025   

07:00 Kavak Yelleri   

08:30 Konuştukça   

09:45 Magazin D Cumartesi   

13:00 Kara Murat: Denizler Hakimi  

14:45 Password  

16:30 Kuralsız Sokaklar   

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu   

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak   

23:30 Çember: Kabus 

01:30 Zalim İstanbul  

03:30 Müzik Arası   

04:30 Kuzey Güney 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 19 Temmuz 2025   

06:00 Tuzak    

08:00 Oynat Bakalım   

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm   

15:45 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm   

00:15 MasterChef Türkiye   

02:30 Gazete Magazin   

05:00 Dizi   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 19 Temmuz 2025   

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu   

10:00 Kirli Sepeti   

13:30 Yasak Elma   

15:45 Çift Kişilik Oda   

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu   

20:00 Olmadı Kaçarız 

22:30 Ağlak Akif 

00:30 İlk Buluşma  

03:00 İnadına Aşk   

04:00 Kefaret   

06:00 Karagül   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 19 Temmuz 2025   

06:00 Siyah Kalp 

08:00 Üç Geline Altı Damat 

10:00 Cumartesi Sürprizi   

13:00 İnatçı 

15:30 Kızılcık Şerbeti   

18:25 Hafta Sonu Ana Haber   

20:00 Güldür Güldür Show   

23:45 Züğürt Ağa 

01:30 İnatçı 

03:00 Kızılcık Şerbeti 

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