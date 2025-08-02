Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 2 Ağustos 2025
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
14:45 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
16:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Mahalleden Arkadaşlar
22:15 Çiçero
00:45 Çiçero
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Müzik Arası
TV8 yayın akışı 2 Ağustos 2025
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
NOW yayın akışı 2 Ağustos 2025
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ailenin Şerefi
22:45 Şevkat Yerimdar
23:00 NOW Spor
01:30 İlk Buluşma
03:30 Aşk Mantık İntikam
05:45 Son Yaz
06:45 Karagül