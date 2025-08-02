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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 2 Ağustos 2025 

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı 

14:45 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı 

16:30 Kuralsız Sokaklar 

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 

20:00 Mahalleden Arkadaşlar 

22:15 Çiçero 

00:45 Çiçero 

03:00 Zalim İstanbul 

05:00 Müzik Arası 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 2 Ağustos 2025 

06:00 Tuzak 

08:00 Oynat Bakalım 

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 

15:45 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 MasterChef Türkiye 

02:30 Gazete Magazin 

05:00 Dizi 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 2 Ağustos 2025 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 

10:00 Kirli Sepeti 

13:00 Yasak Elma 

16:15 Şevkat Yerimdar 

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu   

20:00 Ailenin Şerefi 

22:45 Şevkat Yerimdar 

23:00 NOW Spor 

01:30 İlk Buluşma 

03:30 Aşk Mantık İntikam 

05:45 Son Yaz 

06:45 Karagül 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 2 Ağustos 2025 

06:00 Siyah Kalp 

08:00 Vurun Kahpeye 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Yıldızlar Da Kayar 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Mutluluk Zamanı 

01:30 Yıldızlar Da Kayar 

03:30 Kızılcık Şerbeti 

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