Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Kasım cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 2 Kasım 2024
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yalan
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 2 Kasım 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
09:45 Büyük Mücadele
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
NOW yayın akışı 2 Kasım 2024
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
15:15 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Gizli Bahçe
05:15 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım