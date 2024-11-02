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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Kasım cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 2 Kasım 2024

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yalan

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Güllerin Savaşı

04:15 Müzik Arası

05:15 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 2 Kasım 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

09:45 Büyük Mücadele

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 2 Kasım 2024

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

11:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

15:15 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kızıl Goncalar

03:00 Gizli Bahçe

05:15 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 2 Kasım 2024

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kalpazan

02:30 Deha

05:00 Sandık Kokusu

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