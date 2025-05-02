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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Mayıs 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Mayıs 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Mayıs Cuma TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Mayıs 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 2 Mayıs 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Mayıs 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 2 Mayıs 2025

06:00 Tuzak

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Mayıs 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 2 Mayıs 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Bursa Bülbülü

22:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

23:45 Orta Sayfa

01:30 Kızıl Goncalar

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Mayıs 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 2 Mayıs 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:30 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

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