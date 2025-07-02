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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 2 Temmuz 2025 

07:00 Kavak Yelleri 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Password 

23:15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları 

01:15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları 

03:00 Yargı 

05:00 Poyraz Karayel 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 2 Temmuz 2025 

06:30 Tuzak 

 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

11:00 MasterChef Türkiye 

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm 

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 MasterChef Türkiye 

02:30 İşte Benim Stilim 

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 

05:30 Tuzak 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 2 Temmuz 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:00 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Osman Pazarlama 

22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde 

00:15 Çift Kişilik Oda 

03:00 İnadına Aşk 

04:00 Kefaret 

06:00 Karagül 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 2 Temmuz 2025 

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 

09:00 Aşk Laftan Anlamaz 

12:00 Bahar 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Korkusuz Korkak 

21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 

23:30 Korkusuz Korkak 

01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 

02:45 Kızılcık Şerbeti 

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