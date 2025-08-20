Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Ağustos 2025 Çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 20 Ağustos 2025
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Thor: Karanlık Dünya
22:15 Thor: Karanlık Dünya
00:30 Dünya’nın Kurtuluş Günü
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 20 Ağustos 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
NOW yayın akışı 20 Ağustos 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül