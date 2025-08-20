  1. Ekonomim
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Ağustos 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 20 Ağustos 2025 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Uzak Şehir 

16:00 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber   

20:00 Thor: Karanlık Dünya 

22:15 Thor: Karanlık Dünya 

00:30 Dünya’nın Kurtuluş Günü 

02:00 Poyraz Karayel 

04:00 Kuzey Güney 

TV8 yayın akışı 20 Ağustos 2025 

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm 

16:00 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Yaparsın Bilirim 

03:30 Gazete Magazin Yaz 

NOW yayın akışı 20 Ağustos 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:00 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Yetenek Sizsiniz 

00:15 İlk Buluşma 

02:15 Her Yerde Sen 

04:00 Son Yaz 

06:00 Karagül 

SHOW TV yayın akışı 20 Ağustos 2025 

06:00 Güzel Günler 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Öldür Beni Sevgilim 

22:15 Gerzek Şaban 

00:00 Öldür Beni Sevgilim 

01:45 Gerzek Şaban 

03:15 Kızılcık Şerbeti 

