Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Haziran Cuma TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 20 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
03:00 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 20 Haziran 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
NOW yayın akışı 20 Haziran 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:15 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Bizim Semtin Çocukları
22:15 Çift Kişilik Oda
00:45 Yetenek Sizsiniz
03:30 Adım Farah
04:30 Kefaret
06:00 Karagül