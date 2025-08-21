  1. Ekonomim
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı

KANAL D yayın akışı 21 Ağustos 2025 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Uzak Şehir 

16:00 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Rampage: Büyük Yıkım 

22:30 Godzilla 

00:45 Godzilla 

02:30 Poyraz Karayel 

04:30 Kuzey Güney 

TV8 yayın akışı 21 Ağustos 2025 

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm 

16:00 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm 

01:15 MasterChef Türkiye 

04:00 Gazete Magazin Yaz 

NOW yayın akışı 21 Ağustos 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:00 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Bursa Bülbülü 

00:45 İlk Buluşma 

02:15 Her Yerde Sen 

04:00 Son Yaz 

06:00 Karagül 

SHOW TV yayın akışı 21 Ağustos 2025 

06:00 Güzel Günler 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Laz Vampir Tirakula 

01:30 Kızılcık Şerbeti      

04:00 Laz Vampir Tirakula 

